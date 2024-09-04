Kassam Tugayları'ndan Netanyahu'ya Ateşkes Çağrısı

Kassam Tugayları'ndan Ateşkes Çağrısı

Hamas'ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail hükümetini eleştiren bir video yayınladı. Videoda, 7 Ekim'de esir alınan Alexander Lobanov ve Carmel Gat isimli İsrailli esirler, bulundukları zor durumu ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik çağrılarını aktardılar.

Esirlerin Durumu

Lobanov, çok zor koşullar altında tutulduklarını belirterek, su, yiyecek, elektrik ve temizlik ürünlerinden mahrum kaldıklarını vurguladı. Lobanov, "Netanyahu hükümetine sesleniyorum. 7 Ekim'de başarısız oldunuz ve bizi ihmal ettiniz. Şimdi ise, canlı olarak serbest kalmamız için tüm çabaları görmezden geliyorsunuz," diyerek bir çağrıda bulundu.

Gat ise, bombardımanların durmaksızın devam ettiğini ifade ederek, "Saldırılar yüzünden buradan canlı çıkıp çıkamayacağımı bilmiyorum," dedi. Her iki esir de, İsrail halkını sokaklara çıkmaya ve protesto etmeye davet etti.

Farklı İddialar

Hamas, 1 Eylül'de yaşamını yitiren esirlerin İsrail hava saldırılarında öldüğünü belirtirken, İsrail hükümeti ise bu iddialara yanıt vererek Hamas’ın esirlerin hayatını kaybetmesine neden olduğunu savundu.

Lobanov ve Gat, devletin kendilerini unutmaması ve çatışmaların sona ermesi için görüşmelerin önünü açmasını istedi.