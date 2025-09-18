Kassam Tugayları'ndan Netanyahu'ya: Gazze'de Esirlerin Kaderi

Kassam Tugayları, Netanyahu'nun Gazze işgali planıyla esirleri öldürmeye karar verdiğini savunarak Gazze operasyonunun esirlerin kaderini belirleyeceğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 21:24
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 21:24
Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Gazze kentinin işgal planına ilişkin sert bir yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, karadan ve havadan yoğunlaştırılan saldırılar ile esirlerin akıbeti değerlendirildi.

Açıklamada yer alan ifadelerde, esirlerin Gazze içindeki konumuna değinildi ve şu sözlere yer verildi:

"Esirleriniz Gazze kentinin mahallelerine dağılmış durumda. Netanyahu onları öldürmeye karar vermişken bizim onların hayatını umursamamız söz konusu değil. Gazze kentindeki operasyon, esirlerin ölüsünü ya da dirisini göremeyeceğiniz ve hepsinin sonunun Ron Arad (İsrail'in 1986'da Lübnan'a düzenlediği bir operasyon sırasında kaybolan pilot) gibi olacağı anlamına geliyor."

Kassam Tugayları ayrıca İsrail askeri harekâtına yönelik tehditkar ifadeler kullandı. Açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı:

"Gazze, ordunuz için kolay bir lokma olmayacak. Sizden korkmuyoruz ve askerlerinizi cehenneme göndermeye hazırız. Sizin için mücahitler ordusu, binlerce pusu ve bomba hazırladık. Gazze askerlerinize mezar olacak."

Gruplarının taktiklerine dair iddialar da paylaşıldı: "Mücahitlerimizi araçlarınızın kabinlerine patlayıcı cihazlar yerleştirmeleri için eğittik. Buldozerleriniz başlıca hedefimiz olacak ve elimizdeki esir sayısı artacak."

Bu açıklama, İsrail'in Gazze kentinin kuzey bölümünü işgal etme planına ilişkin olarak 8 Ağustos tarihinde Güvenlik Kabinesi'nin onayı ve 15 Eylül'de Savunma Bakanı Katz'ın Gazze'ye yönelik kara saldırılarına yeniden başlandığı açıklamasının ardından geldi.

İki tarafın açıklamaları, bölgedeki gerilimin ve insani belirsizliğin sürdüğünü gösteriyor; Kassam Tugayları, esirlerin akıbetine ilişkin kaygı ve tehditlerini açıkça dile getirdi.

