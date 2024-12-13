Kassam Tugayları, Refah'ta 3 İsrail İHA'sını Ele Geçirdi

Son Durum Raporu

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu, yaklaşık 44 bin 875 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 106 bin 454 kişi yaralanırken, enkaz altında binlerce kişinin olduğu bildirilmektedir.

Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının da büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.