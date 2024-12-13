Kassam Tugayları, Refah'ta 3 İsrail İHA'sını Ele Geçirdi

Kassam Tugayları'ndan Önemli Açıklama
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin Refah kentinde İsrail ordusuna ait 3 insansız hava aracını (İHA) ele geçirdiğini duyurdu.
Ele Geçirilen İHA'lar
Kassam Tugayları, hazırladıkları açıklamada, Filistinli direnişçilerin Refah kentinde İsrail'e ait istihbarat görevini yürüten üç "Quadcopter" tipi İHA'yı kontrol altına aldığını belirtti.
İsrail Kuvvetlerine Yönelik Saldırılar
Ayrıca, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu, yaklaşık 44 bin 875 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 106 bin 454 kişi yaralanırken, enkaz altında binlerce kişinin olduğu bildirilmektedir. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının da büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.
Son Durum Raporu
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu, yaklaşık 44 bin 875 Filistinli hayatını kaybetti. Bu kayıpların 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olarak kaydedildi. Ayrıca, 106 bin 454 kişi yaralanırken, enkaz altında binlerce kişinin olduğu bildirilmektedir.
Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarının hedef alınması nedeniyle sivil altyapının da büyük zarar gördüğü ifade ediliyor.