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Kassam Tugayları ve Hizbullah'tan İsrail Askerlerine Saldırı

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları ile Hizbullah, İsrail askerlerini hedef aldığını ve ciddi kayıplar yaşandığını duyurdu.

Yayın Tarihi: 15.11.2024 19:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 19:17
Kassam Tugayları ve Hizbullah'tan İsrail Askerlerine Saldırı

Kassam Tugayları ve Hizbullah'tan Saldırı Duyurusu

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Hizbullah, İsrail üsleri ve askerlerine yönelik gerçekleştirdikleri hedefli saldırıları duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Açıklaması

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde gerçekleştirilen beş ayrı saldırıda üç İsrail askerinin öldürüldüğü bilgisi verildi. Saldırılarda ayrıca Yasin 105 füzeleri ile hedef alınan üç İsrail tankının ve bir buldozerin imha edildiği bildirildi.

Hizbullah'ın Eylemleri

Hizbullah ise yaptığı açıklamada, füzeler ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak İsrail'in kuzeyindeki iki askeri üs ile bir gasbedilmiş Filistin topraklarının hedef alındığını duyurdu. Hedeflerin arasında Hayfa kentinin güneyindeki Tirat el-Karmel üssü ve Golani Tugayı'nın idari merkezi olan Şaraga üssü bulunuyor.

Ayrıca, İsrail'in kuzeyinde ve Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerinin bulunduğu 17 ayrı topluluğun hedef alındığı bilgisi de dikkat çekti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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