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Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail Mevzilerini Hedef Aldı

Hamas'ın İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'deki İsrail mevzilerini ağır silahlarla vurdu.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 18:46
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 18:46
Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, Gazze'de İsrail Mevzilerini Hedef Aldı

Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri'nin Saldırısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Örgütü'nün silahlı kanadı Kudüs Seriyeleri, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Netzarim ekseninde İsrail ordusuna ait mevzileri hedef aldıklarını duyurdu.

Saldırı Detayları

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Gazze şehrinin güneyindeki Netzarim eksenindeki İsrail ordusuna ait mevzilerin ağır kalibreli havan topları ve 107 milimetrelik roketler ile vurulduğu kaydedildi.

Ayrıca, Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın 2. Blok bölgesinde iki İsrail askerinin keskin nişancılar tarafından vurulduğunu bildirdi. Kampın batısındaki El-Faluca Mezarlığı yakınında ise iki İsrail buldozeri ve bir asker taşıyıcı aracın patlayıcılarla hedef alındığı vurgulandı.

Kudüs Seriyeleri'nin Açıklamaları

Kudüs Seriyeleri'nin Telegram'da yayınladığı videoda, İsrail komuta ve kontrol merkezinin havan toplarıyla bombalanmasına ve Netzarim eksenindeki lojistik destek ile ikmal sahasının 107 milimetrelik roketlerle vurulmasına dair görüntülerin yer aldığı belirtildi.

İsrail ordusundan ise bu konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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