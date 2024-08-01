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Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, İsrail Askerlerinin Ölümlerini Açıkladı

Gazze'de İzzeddin el-Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, İsrail askerlerine yönelik saldırıları duyurdu.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 20:51
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 20:51
Kassam Tugayları ve Kudüs Seriyyeleri, İsrail Askerlerinin Ölümlerini Açıkladı

Kassam ve Kudüs Seriyyeleri'nden Açıklama

Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyinde önemli çatışmalar yaşandı. Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze kentinde ve Refah'ta İsrail askerleri ve askeri araçlarını hedef alan saldırılarda çok sayıda askerin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tel el-Hava Mahallesi'ndeki Saldırılar

Kassam Tugayları tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin Tel el-Hava Mahallesi'nde bir grup İsrail askerinin "anti-personel füzesi" ile hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, saldırıda birçok İsrail askerinin öldüğü ve yaralandığı vurgulandı.

Refah'taki Ortak Operasyon

Kudüs Seriyyeleri tarafından yapılan açıklamada ise Refah kentinde Kassam Tugayları ile ortak düzenlenen bir operasyonda, İsrail askerleriyle yoğun çatışmalar yaşandığı ifade edildi. Çatışmalar sonucunda İsrail askerleri arasında ölü ve yaralılar olduğu kaydedildi. Açıklamada, "Tel el-Hava Mahallesi'nin güneyinde konuşlanmış Siyonist düşmanın askerleri ve araçlarını çok sayıda Ebabil mermisi ve ağır kalibreli havan toplarıyla bombaladık." ifadesine yer verildi.

İsrail Ordusundan Henüz Bir Açıklama Yok

İsrail ordusu, bu konuda henüz herhangi bir açıklama yapmadı. Ancak, İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 39 bin 480 Filistinli hayatını kaybetti, 91 bin 128 kişi yaralandı. Enkaz altında daha birçok cesedin olduğu da bildirilmekte. Halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları da hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail Askeri Kayıpları

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı tarihten beri 331'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 684 askerinin öldüğünü bildirdi.

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