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Kassam Üyesi İntikam Dürtüsüyle İsrailli Esiri Öldürdü

Kassam Tugayları, İsrail saldırısında çocukları ölen bir üyenin intikam duygusuyla bir esiri öldürdüğünü açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:44
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:44
Kassam Üyesi İntikam Dürtüsüyle İsrailli Esiri Öldürdü

Kassam Üyesi İntikam Hissiyle Esiri Öldürdü

Kassam Tugayları, bir üyesinin iki çocuğunun İsrail'in saldırısında hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından bir İsrailli esiri intikam duygusuyla öldürdüğünü duyurdu. Olay hakkında yapılan açıklama, Telegram üzerinden yayımlandı.

Açıklamanın Detayları

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin el-Kassam Tugayları, yaptığı yazılı açıklamada, "Talihsiz olay" başlığıyla olayın detaylarını aktardı. Ölümle sonuçlanan bu olayda, esirin fotoğrafının altında "Vahşetiniz, esirleriniz için ciddi tehlike oluşturuyor" mesajı yer aldı.

İntikam Dürtüsüyle Hareket Etti

Kassam, üyenin intikam dürtüsüyle hareket ettiğini vurgulayarak, bu durumun dini öğretilerle çeliştiğine dikkat çekti. Yapılan açıklamada, "Bu tür olayların önüne geçmek için talimatlarımızı sıkılaştıracağız" denildi.

İsrail Ordusunun Cevabı

İsrail ordusu, Kassam Tugayları’nın açıklamasında yer alan fotoğrafın, kasım ayında Gazze’de ulaşmış oldukları İsrailli esire ait olduğunu savundu. Kassam Sözcüsü Ebu Ubeyde, 12 Ağustos’ta, iki Kassam üyesinin bir esiri vurduğunu ve iki kadın esirinin de ağır yaralandığını bildirmişti.

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