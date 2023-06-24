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Kaş'ta Barış ve Dostluk İçin Yüzme Yarışı Heyecanı

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Kaş'ta Barış ve Dostluk İçin Yüzme Yarışı Heyecanı
Kaş, dünyanın dört bir yanından yüzücüleri barış ve dostluk için ağırlıyor. 16 ülkeden 193 sporcu, Meis Adası'ndan Kaş'a kulaç atacak. Yarışta down sendromlu özel bir sporcu da yer alacak.

Dünyanın en popüler tatil destinasyonlarından biri olan, yıllardan beri çok fazla medeniyete ev sahibi olan Kaş, yarın yüzlerce yüzücüyü ağırlamaya hazırlanıyor.

Bu yıl 17. kez 'Barış ve Dostluk' sloganıyla, her sene olduğu şekilde Uluslararası Likya Kaş Kültür Sanat Festivali'nin sonu itibariyle düzenlenecek eşsiz yarış için binlerce deniz tutkunu Kaş'a geliyor.

16 ülkeden akıntıya karşı mücadelede bulunmak için yayınlanacak 193 sporcu, komşu ülke Yunanistan'a en yakın kara parçası olan Meis Adası'ndan Kaş'a yüzecek.

Down Sendromlu Sporcunun İlk Yarışı

Yarışta dünyada bir ilk gerçekleşecek ve down sendromlu özel bir sporcu yarışacak. Emrah Gökhan Kotan dünyada ilk defa 7 kilometre yüzerek bir ilki gerçekleştirecek. Kendisine Emre Deliveli eşlik edecek.

Yarışın Önemi

Toplumlar birbiriyle spor, sanat ve etkinliklerle kaynaşıyor. Biz de Kaş Belediyesi olarak buna vesile oluyoruz. Meis ve Kaş arasında geçmişten günümüze harika bir dostluk var. Sporcularımız barış ve dostluk için kulaç atacak. Bu kulaçların dostluğa barışa ve kardeşliğe vesile olmasını istiyorum.

Yarış Direktörü Polat Dede'nin Açıklamaları

Yarış Direktörü Polat Dede ise yarışla ilgili düşüncelerini şu kelimelerle paylaştı: 'Bu yarışı dünyanın en iyilerinden birisi haline getirmeyi her an çok istedim ve her yıl başvuru kontenjanını doldurup Kaş'ı ve ülkemizi dünyaya tanıtmak için çalışacağız. Daha fazla sporcuya ev sahipliği yaparak Kaş'ın güzelliklerini göstermeyi çok istiyoruz. Tüm sporcularımıza başarılar dilemek istiyoruz.'

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