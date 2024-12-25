Kastabala Antik Kenti'nde Restorasyon Çalışmaları Başladı

Kastabala Antik Kenti'nde Tarihi Restorasyon

Osmaniye'deki Kastabala Antik Kenti'nde, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler neticesinde hasar gören sütunlu yolda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın yürüttüğü "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında, 2 bin 700 yıllık antik kentte detaylı bir restorasyon ve kazı kurtarma süreci sürdürülüyor.

Yıkılan Sütunlar Yeniden Ayağa Kalkıyor

Kastabala Antik Kenti'nde depremin etkisiyle devrilen sütunlar, uzman ekipler tarafından uygun yöntemlerle restore ediliyor ve eski görünümüne kavuşturuluyor. Ayrıca, parke taşlı yolun toprak altında kalan bölümleri de gerçekleştirilen kazı kurtarma çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmakta.

Kültürel Değerlerimize Sahip Çıkılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdürü Burhan Torun, Kastabala'nın tarihteki önemine dikkat çekerek, "Bu antik kent, döneminin en önemli yerlerinden biri. Bakanlık olarak buradaki çalışmalara destek vermekteyiz" dedi. Çalışmalar hakkında bilgi veren Torun, 45 kişilik bir ekiple yürütülen restorasyonların yanı sıra antik kente güneş enerjisi santrali ile ışıklandırma sistemi de kazandırıldığını belirtti.

Yeni Eserlerle Turizm Hedefi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, antik kentteki çalışmalara olan katkıları hakkında bilgi verdi. Uzun, üniversite ile Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak çalışmalarıyla önemli bulgular elde edileceğini ifade ederken, "Bu bölgemiz, 'Çukurova'nın Efes'i' olarak adlandırılmayı hedefliyor" diye vurguladı. Antik kentte yapılan çalışmalarla birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin burayı ziyaret etmesi bekleniyor.