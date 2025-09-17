Kastamonu Araç'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Kullanılamaz Hale Geldi

Kastamonu Araç'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Zarar Gördü

Bahçeçik köyünde çıkan yangın kontrol altına alındı

Alınan bilgiye göre, Bahçeçik köyünde İsmail Hüseyin Balkaç'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, yan tarafta bulunan aynı kişiye ait ev ile samanlıklara da sıçradı.

Köy sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi ve müdahale başlatıldı.

Kontrol altına alınan yangında Balkaç'a ait 2 ev ile 2 samanlık kullanılamaz hale geldi.