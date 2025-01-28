Kastamonu Başsavcısı Ceylan, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kastamonu Başsavcısı Ercan Ceylan, 'Yılın Kareleri' Oylamasında

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu organizasyon, her yıl en iyi fotoğrafları seçerek kamuoyuna sunmayı hedefliyor.

Başsavcı Ceylan, oylama sürecinin önemine vurgu yaparak fotoğraf sanatının toplumsal olayları ve insan hikayelerini nasıl etkili bir şekilde yansıttığını belirtti. AA'nın bu tür etkinliklerle toplumsal bilinci artırmayı amaçladığını ifade etti.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Ercan Ceylan, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.