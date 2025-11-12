Kastamonu Bozkurt’ta 9 Gün Sonra Anne Cesedi Kuzgunları Takip Eden Vatandaşlar Buldu

Kastamonu Bozkurt’ta 9 gündür kayıp annenin cesedi kuzgunları takip eden vatandaşlarca bulundu

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde 9 gündür kayıp olan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile ilgili arama çalışmaları sürerken, annenin cansız bedeni ormanlık alanda vatandaşların dikkati sayesinde bulundu.

Geniş çaplı arama çalışmalarına 200 kişi katıldı

Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndan ayrıldıktan sonra kaybolan Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı için AFAD, UMKE, JAK, kadavra köpekleri ve komandolardan oluşan ekiplerce yaklaşık 9 gün süren arama yapıldı. Yaklaşık 200 kişinin katıldığı çalışmalar sonucunda küçük Osman’ın cansız bedeni dere yatağında bulundu.

Gönüllülerin kuzgun gözlemi annenin yerini gösterdi

Arama çalışmalarına katılan gönüllü vatandaşlar, bölgede birkaç kuzgunun sürekli alçaldığını fark etti. Kuzgunları izleyen ekipler, çocuğun bulunduğu yere yakın noktada, ormanlık alanda ağacın dibinde annenin cansız bedenini tespit etti. Anne ve oğlunun cenazeleri, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Otopsi sonrası kesin ölüm nedenleri netlik kazanacak.

Gönüllü Cengiz Çelik’in tanıklığı

Arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan vatandaşlardan Cengiz Çelik, kuzgunların davranışlarını fark ederek annenin cesedine ulaştıklarını anlattı. Çelik, "Bugün arama çalışmalarına destek vermek için arkadaşlarla birlikte araziye çıktık. Arkadaşlarımız, çocuğun bulunduğunu söylediler. Biz de çocuğun bulunduğu bölgeye geldik. Fakat ekipler, bölgeden çocuğu alamadılar. Bunun üzerine Köseali köyünden araziye inerek ırmağa ulaştık. Bölgede de ekipler bulunuyordu. Irmağın altında çocuğun cesedi bulunmuştu. Bizi olay yerine yaklaştırmadılar. Bunun üzerine biz de çocuğun bulunduğu yerin yaklaşık 100 metre yukarısına çıkıp beklemeye başladık. Çünkü bizleri olay yerine almadılar, biz de arkadaşlarımızla oturuyorduk" dedi.

Çelik, devamla şunları söyledi: "Bu sırada havada 2-3 tane kuzgun kuşu gördük. Hatta kuzgun kuşları bulunduğu yere doğru indi, sonra tekrar havalandı. Biz de arkadaşlarımızla konuşuyorduk, ’Kuzgunun bu olayla bir ilgisi vardır’ dedik. Kuzgun kuşunun cesede geleceğini, leş yediğini biliyorduk. Biz de kuzgun kuşunun dolaştığı alana bakalım dedik. Yanımızda arama kurtarma ekipleri de bulunuyordu. Hemen oturduğumuz yerin yaklaşık 100 metre yukarısında kuşların uçtuğu yere bakındık. Kadının cesedinin orada olduğunu gördük. Ben kadını olay yerinde gördüm, ardından ekiplere haber verdik. Daha sonra bizi olay yerinden uzaklaştırdılar. Emniyet güçleri geldi sonrasında".

Arazi şartları ve bulunma yeri

Çelik, arazi şartlarının çok zor olduğunu belirterek, "’Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor’ dedik. Sonrasında kuzgun kuşunun dolaştığı yerlere bakınca, oturduğumuz yerin hemen 100 metre yukarısında kadının cesedine ulaştık. Arazi şartları çok zor, o bölgeye bir insanın gitmesi çok güç. Nasıl oraya gitmişler bilemiyorum, bir şey diyemiyorum. Çok engebeli bir arazi, inişleri çıkışları çok zor. Kadının cesedi, ormanlık alanda çalılık bir yerde, ağacın dibinde bulundu. Biz, kadının cesedini ararken o bölgede çok zor yürüdük, arazi şartları gerçekten çok kötüydü. O derenin kenarında pek insan bulunmaz. Olay yerine çok nadir insan iner diye düşünüyorum, çünkü cenazeler çok tenha bir noktada bulundu" diye konuştu.

