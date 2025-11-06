Kastamonu Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama sürüyor

Kastamonu Bozkurt'ta 2 Kasım'da kaybolan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman için AFAD, UMKE, JAK ve gönüllülerle arama sürüyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 15:44
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 15:44
Kastamonu Bozkurt'ta kayıp anne ve 5 yaşındaki oğlu için arama sürüyor

Kastamonu Bozkurt'ta kaybolan anne ve oğlu için seferberlik

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile oğlu 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın aranmasına devam ediliyor. Arama çalışmalarına İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri katılıyor. Ekipler için Kızılay ikram aracı konuşlandırılırken, gönüllü vatandaşlar da aramalara destek veriyor.

Tanıkların ifadeleri

Ayşe Algın kaybolma günü anne ve oğlunu gördüğünü anlattı: "Ben mantar toplamadan geliyordum. Evin önünde, yolun kenarındaydım. Anne ile oğlu da yukarıdaki yoldan yürüyordu. Ellerinde hiçbir şey yoktu, normal yolda yürüyorlardı. Ellerimde eşya vardı, bu yüzden aramızda bir konuşma olmadı. Ağır olduğu içinde mecburen eve gelmek zorunda kaldım. Yoksa konuşurdum. Anne ile oğlunu kaybolduğu gün gördüm. Daha sonra ben gördükten sonra annem ile babamda görüyor. Bozkurt ilçesi ile Köseali köyü uzak, bir çocuk ile annesi buraya kadar yürüyemez. Deniz seviyesinden çok yüksek, yürümesi çok zor. Ellerinde hiçbir şey yoktu. Herhangi bir şekilde poşet falan bulunmuyordu. Annem ile babam da görmüş, ’bunlar çocukla buraya kadar mantara mı gelmiş’ demişler. Biz mantar toplamaya geldiklerini zannettik. Yoksa muhabbet ederdik. Köyde caminin yanında anne ile oğluyla konuşanlar olmuş, ’nereye gidiyorsun’ diye sormuşlar. O da ’ben Bozkurt’a gidiyorum, Bozkurt’a nasıl gidiliyor’ diye sormuş. Kadınlar da yolu tarif etmişler".

Ayşe Sarıoğlan ise gördüklerini şöyle aktardı: "Ben kendi kendime söyleniyordum, çocukla buraya neden mantar toplamaya gelmiş diye kadına kızıyordum. Nereli olduğunu bilmiyordum. Bizler, kadının kaybolduğu gece imama misafirliğe gitmiştik. Sohbet esnasında konuşuldu. ’Köyden bir kadın ile çocuk geçti’ denildi. Hocanın hanımı, ’Ayşe teyze bende gördüm onları, Bozkurt’u sordular bana, ben de ters yöndesin, geri dön’ dedim. Köyden geçerken görenler var. Ben balkondaydım, ana yol üzerinde gördüm".

Yetkililer ve arama ekipleri çalışmaların sürdüğünü bildirirken, tanık ifadeleri kaybolma anındaki görgü bilgilerini destekliyor.

