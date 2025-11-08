Kastamonu Bozkurt'ta kayıp Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki Osman için kızından çağrı

Yayın Tarihi: 08.11.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 18:00
Kastamonu Bozkurt'ta kayıp anne ve çocuğu için arama sürüyor

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 7 gün önce evlerinden ayrılan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ile 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'dan pazar gününden bu yana haber alınamıyor. Ailenin yaşadığı adres Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları olarak kaydedildi.

Arama çalışmaları çok ekipli sürdürüyor

Kaybolma ihbarı üzerine başlatılan çalışmalar, AFAD, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Kastamonu Emniyet Müdürlüğü, Kastamonu Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve komando birlikleri tarafından 7 gündür yoğun şekilde devam ettiriliyor.

Kızının dileği: "En kısa zamanda kavuşmak istiyorum"

16 yaşındaki Meryem Nur Helvacı, annesi ve kardeşinin kaybolduğu haberini okulda olmadığı için internet sitelerindeki haberlerden öğrendiğini söyledi. Meryem Nur, "Ben Huriye Helvacı’nın kızıyım. Buradan sesleniyorum, eğer duyan, gören birisi var ise bize ya da herhangi birine haber versin. Eğer annem şu an beni izliyorsa birine ulaşsın, iyi mi, kötü mü, nerede, herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz" dedi.

Yurttan konuşmasını aktaran Meryem Nur, "En son iki hafta önce okuldan eve gelmiştim. Ben yurtta yatılı kalıyorum. Yurttayken annemle en son telefonla cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrenince ben de çok üzüldüm, şok atlattım. Sınavlarım bitince eve geldim" ifadelerini kullandı.

Meryem Nur ayrıca, "Eğer annem beni duyuyorsa ulaşsın, herhangi birine haber versin. Gören duyan bilen biri varsa, bir şekilde bize ulaşsın. En ufak haber bizim için güzel olur. En kısa zamanda kavuşmak istiyorum, şu anda yanlarımda olmalarını istiyorum" diye konuştu.

Aile yakınlarından çağrılar

Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra, kızı ve torununun dönmesini isteyerek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana bir şey demeden çıktın, gittin. Neredesin, kime sığınıyorsun, ormanda mısın, ben şaşırıyorum. Çık da gel. Kardeşin burada" dedi.

Huriye Helvacı’nın ablası Ayşe Çalık ise, "Kendi isteğiyle bile gittiyse bizden çekinmesin. Arasın, haber versin. Ben kendi isteğiyle gittiğini düşünmüyorum. Nasıl bir kafa karışıklığı yaşadıysa ya da birine denk geldi. Son dönemde agresifliği, ilaçlarını kullanmaması derken, günden güne nasıl bir duruma girdiyse bilmiyorum. Kızını da bizi de duyuyorsa bu kadar insanı üzmeye hakkı yok. Herkes onu arıyor. En azından bir telefonla arasın, sesini duyalım. En azından ‘ben sizi istemiyorum’ desin, bir ses versin. Bu kadar belirsizlikle insan daha ne kadar yaşar" şeklinde konuştu.

Arama çalışmalarına ve aile çağrılarına ilişkin gelişmeler bekleniyor.

