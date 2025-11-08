Kastamonu Cide’de Balıkçı Barınağında Kavga: İki Kişi Yaralandı, Biri Denize Atıldı

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki balıkçı barınağında çıkan kavgada S.D. ve A.D. taş ve sopalarla darp edildi; bir kişi denize atıldı, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olayın Detayları

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı balıkçı barınağında gece saatlerinde meydana gelen kavgada iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada S.D. ve A.D., bir grup tarafından taş ve sopalarla darp edildi.

Kavgada darp edilen bir kişi de denize atıldı. Çevredeki vatandaşlar kavga eden iki grubu ayırmak için araya girse de ilk anda başarılı olamadı; denize atılan kişi çevrede bulunan vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı.

Olay yerine çağrılan polis ekipleri kavga eden grubu ayırdı. Yaralanan S.D. ve A.D., olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şahısları ifadesi alınmak üzere karakola götürdü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

