Kastamonu Cide'de Yangın Alarmı: Otobüs ve Tekne Alev Alev Yandı

Kastamonu Cide'de Çift Yangın Olayı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, bağlı bulunan bir firmaya ait otobüs ve teknede çıkan yangınlar, önemli maddi hasara yol açtı. Alınan bilgilere göre, Cide Limanı'ndaki bir teknede ve Şehit Jandarma Er Mevlüt Tepe Sokak'ta park halinde bulunan bir otobüste ateş belirdi.

İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

Yangınlar kısa sürede itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Ekipler, olay yerinde hızlı bir çalışma sergileyerek alevlerin yayılmasını önledi.

Kundaklama İhtimali Üzerinde Duruluyor

Olayla ilgili polis tarafından yapılan açıklamada, aynı firma bünyesindeki araçlarda meydana gelen yangınların kundaklama şüphesiyle incelendiği belirtildi. Ekiplerin detaylı soruşturması sürüyor.