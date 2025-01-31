Kastamonu'da 10 Firari Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da Yakalama Operasyonu

Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 firari hükümlü İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri tarafından yakalandı.

Suçlar ve Ceza Süreleri

Yapılan operasyonda, bu şahısların "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "göçmen kaçakçılığı", "basit yaralama" ve "kullanmak için madde satın alma" gibi suçlardan 9 ay ile 4 yıl 2 ay arasında hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

İşlemler ve Cezaevi

Yakalanan hükümlüler, gerekli işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi. Bu gelişme, emniyet güçlerinin suçla mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha gözler önüne serdi.