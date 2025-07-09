Kastamonu'da 10 Ruhsatsız Silah Bulunan Kişi Gözaltına Alındı

Kastamonu'de Ruhsatsız Silah Operasyonu

Kastamonu'da 10 ruhsatsız silah bulunduran bir kişi gözaltına alındı. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasadışı yollardan silah temin eden ve bunları satışa sunan kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon düzenledi.

Gözaltına Alma Süreci

Bu operasyon kapsamında, K.K. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 9 ruhsatsız tabanca ve 1 ruhsatsız av tüfeği ile birlikte çok sayıda tabanca fişeği ele geçirildi.

Yapılan operasyon sonucunda K.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kastamonu'da evinde 10 ruhsatsız silah bulunan şüpheli gözaltına alındı.