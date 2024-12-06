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Kastamonu'da 101 Din Görevlisi Mezun Oldu

Kastamonu Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 101 din görevlisi mezuniyetini kutladı. Diyanet İşleri Başkanı İşliyen, önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 14:12
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 16:00
Kastamonu'da 101 Din Görevlisi Mezun Oldu

Kastamonu'da 101 Din Görevlisi Mezuniyet Coşkusunu Yaşadı

Kastamonu Dini İhtisas Merkezinde eğitim gören 101 din görevlisi, 9 aylık eğitim süreçlerini tamamlayarak mezun oldu. Mezuniyet töreni, Kastamonu Dini İhtisas Merkezi konferans salonunda gerçekleştirildi. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı'nın Önemli Mesajları

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, mezun olan din görevlilerini kutladı ve toplumun en acil ihtiyacının nitelikli, ahlaklı din alimleri olduğuna dikkat çekti. İşliyen, “Geçen gün bir iş adamı ile bir araya geldim; maddi sorunların, çözülmesi görece kolay problemler olduğunu belirtti. Ancak ülkemizin en acil ihtiyacı, değerlerini iyi temsil eden alimlerdir” dedi.

İşliyen, mezunların burada aldıkları 9 aylık pratik eğitim ile bilgilerini nasıl hayata geçireceklerini öğrendiklerini vurgulayarak, öğrenmenin sürekli bir süreç olduğunu belirtti. “Her gün yeni bir şey öğrenmeye devam edin” diyerek tavsiyelerde bulundu.

Düşünce Hürriyeti ve Din Eğitimi

Denizli’de yaşadığı bir anıyı paylaşan İşliyen, “Geçmişte eğitim yasaklarının olduğu yıllarda birisi cezaevine düştüğünde, orada kalanları din eğitimi ile aydınlatmayı başardı” diyerek, ümitsizliğe kapılmamaları gerektiğini vurguladı.

İşliyen, din hizmetleri için yapılan çalışmaların, toplum üzerindeki etkilerini ve bireylerin birbiriyle olan iletişimini güçlendirmeleri gerektiğine değindi. “Dini ve İslam'ı öğretmek için çalışmamız, en önemli görevimizdir” ifadelerini kullandı.

Kastamonu Valisi'nden Destek

Kastamonu Valisi Meftun Dallı da eğitimlerini tamamlayan din görevlileri için başarı diledi. Dallı, Kastamonu'nun pek çok veli ve ilim adamı yetiştirdiğini hatırlatarak, yeni mezunların bu sorumlulukla görevlerini yerine getireceklerine inandığını belirtti.

Törende Hediye ve Musiki Dinletisi

Konuşmaların ardından, Vali Dallı tarafından Doç. Dr. Burhan İşliyen'e hediye takdim edildi. Etkinliğin sonunda din görevlileri tarafından icra edilen musiki dinletisi katılımcılardan büyük ilgi gördü. Törene, İl Müftüsü Bekir Derin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Köksalan, Sosyal Güvenlik İl Müdürü Emin Şahin ile mezun din görevlileri ve aileleri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Dini İhtisas Merkezinde eğitim gören 101 din görevlisinin 9 ay...

Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Dini İhtisas Merkezinde eğitim gören 101 din görevlisinin 9 ay süren eğitim süreci tamamlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (fotoğrafta) konuşma yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Dini İhtisas Merkezinde eğitim gören 101 din görevlisinin 9 ay...

Diyanet İşleri Başkanlığı Kastamonu Dini İhtisas Merkezinde eğitim gören 101 din görevlisinin 9 ay süren eğitim süreci tamamlandı. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşliyen (fotoğrafta) konuşma yaptı.

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