Kastamonu'da 1536 Öğrenciye Doğa Eğitimi Verildi

Kastamonu'da Doğa Eğitimi Hamlesi

Kastamonu'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen doğa eğitimi programı çerçevesinde toplam 1536 öğrenciye doğa bilinci kazandırıldı. Bu eğitimler, 2024 yılında il genelindeki okullarda yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Destekleri

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 10. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kastamonu Şube Müdürlüğü, çeşitli okulları ziyaret ederek öğrencilere yönelik eğitici faaliyetler düzenledi. On dokuz okulda gerçekleştirilen eğitimlerde, biyolojik çeşitlilik, biyokaçakçılık ve doğa konularında bilgiler verildi.

Pratik Eğitim Uygulamaları

Eğitim süresince öğrenci merakları da yanıtlandı ve Kastamonu'nun endemik ve hassas türleri hakkında kapsamlı bilgi sunuldu. Öğrenciler, fotokapana yansıyan görüntüler aracılığıyla şehrin yaban hayatı zenginliğini gözlemleme fırsatı buldu.