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Kastamonu'da 18 Yıl Sonra Kaybolan Kadınla İlgili Gelişmeler

Kastamonu'da 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun oğlu tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Yayın Tarihi: 20.09.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 09:38
Kastamonu'da 18 Yıl Sonra Kaybolan Kadınla İlgili Gelişmeler

Kastamonu'da Kayıp Kadın Olayında Gözaltı ve Tutuklama

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, 18 yıl önce kaybolan bir kadının oğlu Aydın Musaoğlu, başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı ve tutuklandı. Hatice Musaoğlu, 2006 yılında ortadan kaybolmuştu.

Olayın Ardındaki İddialar

Hatice Musaoğlu'nun kızları, annelerinin kaybolmasıyla ilgili olarak bir televizyon programına katılarak, kardeşleri Aydın Musaoğlu'ndan şüphelendiklerini dile getirmişlerdi. Bu açıklamalar üzerine Azdavay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir soruşturma başlatıldı.

Soruşturmanın Detayları

Aydın Musaoğlu'nun emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından "Kasten öldürmek" suçlamasıyla tutuklandı. Soruşturma sürecinde, kayıp kadının oğlunun yaşadığı evde arama yapıldı; bahçesinde kepçeyle kazı yapıldı, garajının tavanı ve tabanında da beton kırılarak araştırmalar yapıldı.

Devam Eden İşlemler

Aydın Musaoğlu'nun eşi Nevin Musaoğlu hakkında da soruşturma sürüyor. Olayla ilgili yürütülen bu davada, 18 yıl önce kaybolan Hatice Musaoğlu'nun akıbeti araştırılıyor.

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