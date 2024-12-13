Kastamonu'da 27 Köy Yolu Kapandı: Ulaşıma Açılması İçin Çalışmalar Devam Ediyor

Kastamonu'da, etkili olan yoğun kar yağışı sonucunda 27 köy yolu ulaşıma kapandı. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, özellikle yüksek rakımlı köylerdeki yolların kapanması, ulaşımda aksamalara yol açtı.

Azdavay'da 4, Doğanyurt'ta 5 ve Küre'de 18 köy yolu kar nedeniyle kapalı durumda. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

Bölgede etkili olan kar yağışının, ulaşımda oluşturduğu zorlukların en kısa sürede aşılması hedefleniyor.