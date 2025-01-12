Kastamonu'da 5 Gündür Kaybolan Ömer Doğancıoğlu için Arama Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu Devrekani'de Kayıp İhbarı

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nu bulmak için 5 gündür arama çalışmaları sürüyor.

Son Görüldüğü Yer ve Yürütülen Çalışmalar

Ömer Doğancıoğlu, 7 Ocak tarihinde Yazıhisar köyündeki evinden ayrıldıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Bunun üzerine Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ile Jandarma Arama Kurtarma Timi tarafından yoğun bir arama çalışması başlatıldı. Aramalar, Doğancıoğlu'nun son görüldüğü Başakpınar köyü mevkisinde yoğunlaştırıldı.

Bölgedeki Çalışmalar ve Koordinasyon

Ekipler, ormanlık alanlar, dere yatakları ve köy çevresinde kapsamlı bir arama yürütüyor. Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten ise çalışmalarla ilgili bilgi alarak, ekipleri koordine ediyor. Ancak, arama çalışmalarının 5. gününde de herhangi bir bulguya rastlanılmadı.