Kastamonu'da 58 Yıllık Gözlükçü İsmail Kargılı, 8 Parmak İzini Kaybetti

ÖZGÜR ALANTOR / SEMİH YÜKSEL - Kastamonu

Yaklaşık 60 yıldır gözlükçülük yapan ve şehirde uzun yıllardır tanınan ustalardan biri olan İsmail Kargılı, ehliyet yenileme işlemi sırasında parmak izlerinin büyük bölümünün alınamadığını öğrendi.

1952 doğumlu Kargılı, 15 yaşında ağabeyi Cevat Kargılı'nın yanında mesleğe başlayarak 1967 yılında gözlükçülüğe adım attı. 58 yıldır mesleğini sürdüren ustaya, geçen yıl ehliyetini değiştirmek için gittiği İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünde parmak izi alımı sırasında sorun yaşandı.

Kargılı, işlemler sırasında defalarca deneme yapıldığı halde 10 parmak yerine sadece 2 küçük parmağının (serçe parmak) net şekilde alınabildiğini söyledi. Bu durum karşısında şaşırdığını belirten Kargılı, mesleki uygulamalar nedeniyle parmak izlerinin silindiğini fark etti.

Usta, durumu şöyle anlattı: 'Eskiden gözlük camları mineral yani camdı. Karton kalıba göre cam elmasla kesiliyor, el pensiyle kırılıyordu. Kırılan camın kenarı balık sırtı v şeklinde tıraşlanıp el taşıyla düzeltiliyordu. Camı sürtüle sürtüle yıllar içinde parmak izleri silinmiş.'

1989'da kendi dükkanını açtığını ve o tarihten beri değiştirmediği dizaynla 36 yıldır Nasrullah Meydanı'ndaki dükkanında hizmet verdiğini söyleyen Kargılı, ağabeyi vefat ettikten sonra da şehrin en eski gözlükçüsü sıfatıyla mesleğini sürdürdüğünü belirtti.

Kargılı, gözlükçülüğe duyduğu sevgiyi vurgulayarak, 'Ölene kadar bu işi yapmayı düşünüyorum, çok seviyorum. Gözlükçülüğü sevmez olur muyum? Gözlükçülük dünyanın en iyi mesleklerinden bir tanesi çünkü insanları gördürüyorsun' dedi ve kendi sloganını paylaştı: 'Gözleriniz bizim için çok değerlidir.'

Usta ayrıca, doğru gözlük kullanımının önemine dikkat çekerek, güneş gözlüğü dahi olsa optikçiden alınması gerektiğini vurguladı.

