Kastamonu'da 6 İlçede Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da etkili olan olumsuz hava koşulları, 6 ilçede eğitime ara verilmesine neden oldu. Bugün itibarıyla bazı okullar kar yağışı nedeniyle kapılarını kapattı.

İlçe Müdürlüklerinden Açıklama

Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi. Ayrıca, Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğü de benzer bir açıklamada bulunarak ilçede taşımalı eğitimin 1 gün durdurulduğunu belirtti.

Hangi İlçeler Etkilendi?

Kar yağışı nedeniyle İnebolu ve Doğanyurt ilçelerinin tamamında, Cide ve Şenpazar ilçelerinde de taşımalı eğitime ara verildi. Eğitime verilen bu ara, öğrenci ve velilerin güvenliğini ön planda tutarak alınmış bir tedbirdir.