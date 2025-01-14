Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için arama çalışmaları 7 gün boyunca devam ediyor.

Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak tarihinde ayrılan Doğancıoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgedeki kar yağışı nedeniyle zorluklar yaşanmasına rağmen ekipler, büyük bir özveriyle çalışmalarına devam etmektedir. Ancak şu ana kadar Doğancıoğlu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Halen yoğun bir şekilde sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının sonuç vermesi beklenmektedir.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışmalar 7'nci gününde devam etti. Arama çalışmasına Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri katıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışmalar 7'nci gününde devam etti. Arama çalışmasına Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri katıldı.