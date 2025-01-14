Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu Devrekani'de kaybolan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu için arama çalışmaları 7. gününde sürüyor.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:32
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:39
Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da 7 Gündür Kayıp Olan Ömer Doğancıoğlu İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan 66 yaşındaki Ömer Doğancıoğlu'nun bulunması için arama çalışmaları 7 gün boyunca devam ediyor.

Yazıhisar köyündeki evinden 7 Ocak tarihinde ayrılan Doğancıoğlu'ndan bir daha haber alınamadı. Arama çalışmaları, Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekiplerinin katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Arama çalışmalarının yapıldığı bölgedeki kar yağışı nedeniyle zorluklar yaşanmasına rağmen ekipler, büyük bir özveriyle çalışmalarına devam etmektedir. Ancak şu ana kadar Doğancıoğlu ile ilgili herhangi bir bulguya rastlanmamıştır.

Halen yoğun bir şekilde sürdürülen arama ve kurtarma çalışmalarının sonuç vermesi beklenmektedir.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için...

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışmalar 7'nci gününde devam etti. Arama çalışmasına Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri katıldı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için...

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan kişinin bulunması için çalışmalar 7'nci gününde devam etti. Arama çalışmasına Kastamonu İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi ve Jandarma Arama Kurtarma Timi ekipleri katıldı.

İLGİLİ HABERLER

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fransa'da Doğum Oranları İkinci Dünya Savaşı'ndan Bu Yana En Düşük Seviyede
2
Türk Savunma Sanayi, ALTAY Tanklarıyla Yeni Bir Dönüm Noktasında
3
Bursa'da Kardeşini Silahla Rehin Alan Cengiz B. Tutuklandı
4
Burdur'da Öğrencilerin Jandarmaya Sevgi Dolu Notu Duygulandırdı
5
'Yüksek Karlı Gizli Fon' Dolandırıcılığı Davasında İddianame Yeniden Şekillendi
6
Muş'ta Kadınlar Tandırda Ekmeğiyle Oyuncu Oldu: AA'nın Yılın Karelerinde
7
Şırnak'ta Şehit Bebek ve Çocuk Anısına Kütüphane Açıldı

Yeni Hibe Desteği: O Kişilere Yüzde 75 Hibe Müjdesi

2025 Emekli Maaş Artışı ve Kök Maaş Hesaplamaları Açıklandı

Ticaret Bakanlığı'ndan İnternetten Alışveriş Yapanlara Müjdeli Haber: O Süre Uzatıldı

Erdoğan'dan Yeni Evlilere Faizsiz Kredi ve Artırılan Çocuk Destekleri

Bakan Göktaş'tan Milyonlara Müjde: 2025 Sosyal Destek Zamları Açıklandı

Devletin İŞKUR ile 150 Milyar TL'lik İstihdam Müjdesi

İstanbul'dan Müjde: Destek Zammı Yüzde 100 Artarak 30.000 TL Oldu

Emekliler Refah Payı Artışı İçin Heyecanla Bekliyor

Köprü ve Otoyol Geçiş Ücretlerine %43 Zam Geldi!

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!