Kastamonu'da 9 Gün Sonra Kaybolan Çocuk Bulundu

Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan 14 yaşındaki E.N.T. bulundu ve Çocuk Evleri Sitesi'ne teslim edildi.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 22:38
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 22:38
Kastamonu'da 9 Gün Sonra Kaybolan Çocuk Bulundu

Kastamonu'da 9 gün önce kaybolan bir çocuk, güvenli bir şekilde bulundu. Kastamonu Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan E.N.T. (14 yaşında), 13 Şubat tarihinde kaybolmuştu.

Kaybolunmasının ardından aile ve yetkililer durumu polise bildirdi. Alınan bilgiler doğrultusunda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Çocuk Şubesi ekipleri, E.N.T.'nin bulunması için hızlı bir şekilde çalışma başlattı.

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda, E.N.T. bulundu ve güvenli bir şekilde Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olay, aile ve çevresinde büyük bir rahatlama sağladı.

Yetkililer, kaybolma olayıyla ilgili daha fazla bilgi vermezken, toplumun destek ve dikkat ile bu tür durumların önlenebileceğini vurguladılar.

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