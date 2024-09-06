Kastamonu'da Ahşaba Özel Dokunuş Projesi Kapanış Sergisi Gerçekleştirildi

Kastamonu'da Ahşaba Özel Dokunuş Projesi Kapanış Sergisi

Kastamonu'da, özel bireylerin meslek edinmelerine yönelik hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş Projesi"nin kapanış sergisi başarıyla gerçekleştirildi.

Proje Destekçileri ve Amaçları

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen projenin organizasyonunu, Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği üstlendi. Kapanış etkinliği, Kastamonu Merkez Spor Salonu'nda yapıldı.

Dernek Başkanlarının Açıklamaları

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Hayalleri olan bir projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gençlik merkezimizde oluşturduğumuz atölyede, 30 özel birey çalışmalara devam etti. Bu süreçte çocuklarımıza destek olmayı sürdüreceğiz," dedi.

Eğitim ve Gelişim Çalışmaları

Taşköprü Bedensel ve Zihinsel Engelliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tevfik Yıldırım, proje kapsamında özel bireylerin ahşap işçiliği eğitimi aldığını ve bu süreçte Engelsiz Yaşam Merkezi ile deneyim paylaşımlarında bulunduklarını belirtti. Ayrıca, özel bireylerin ailelerine yönelik trafik, ilk yardım, bireysel gelişim ve fotoğrafçılık konularında eğitimler düzenlendiğini vurguladı. Tüm bu çalışmaları kalıcı hale getirerek bir dergi çıkardıklarını sözlerine ekledi.

Etkinliğe Katılanlar

Konuşmalar sonrasında, AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ile Taşköprü İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Şirin, özel bireyler tarafından hazırlanan ahşap ürünlerin sergisini gezdi.

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş Projesi"nin kapanış sergisi gerçekleştirildi. AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz sergiyi gezdi.

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş Projesi"nin kapanış sergisi gerçekleştirildi. AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz sergiyi gezdi.

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş Projesi"nin kapanış sergisi gerçekleştirildi. AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz sergiyi gezdi.

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş Projesi"nin kapanış sergisi gerçekleştirildi. AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz sergiyi gezdi.

Kastamonu'da özel bireylerin meslek edinmelerini sağlamak amacıyla hazırlanan "Ahşaba Özel Dokunuş Projesi"nin kapanış sergisi gerçekleştirildi. AK Parti Kastamonu milletvekilleri Halil Uluay ile Serap Ekmekci ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Personel Disiplin Değerlendirme ve Takip Daire Başkanı Onur Şahbaz sergiyi gezdi.