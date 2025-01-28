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Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci

Kastamonu'da hamile bir kadın, acil serviste başlayan doğumunu ambulans yolunda gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 19:08
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 19:08
Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci

Kastamonu'da Ambulans Yolunda Doğan Bebek Sevinci

Kastamonu'nun Azdavay ilçesinde, hastaneye sevk edilen hamile bir kadın, sağlık ekibinin başarılı müdahalesiyle yolda doğum yaptı.

38'inci haftasındaki hamile kadın, Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servis Polikliniği'ne başvurdu. Nöbetçi doktor Recep Koçak ve acil servis personeli tarafından muayene edilen kadının, sık doğum sancıları yaptığı belirlendi.

Hızla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen kadın, ambulansa bindikten kısa bir süre sonra doğum sancıları başladı. Ambulansta görevli ebe Rümeysa Ateşoğlu ve Ayşenur Hanifeoğlu, başarılı bir şekilde doğumu gerçekleştirdi.

Anne ve bebeği, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi. Her iki sağlık durumlarının da iyi olduğu bildirildi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Çağdaş Derdiyok, sağlık ekiplerini tebrik ederek, "Azdavay Devlet Hastanesi Acil Servisindeki nöbetçi personelimiz Dr. Recep Koçak, ebe Rümeysa Ateşoğlu, ebe Ayşenur Hanifeoğlu, hemşire Sevgi Büyükmehmetoğlu ve ambulans şoförü Mustafa Şen'e, gösterdikleri üstün çaba ve görev hassasiyeti için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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