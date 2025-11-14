Kastamonu'da Anneye Ait Cep Telefonu Dere Yatağında Bulundu

Bozkurt’ta kayıp anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede, çanta ve ayakkabının ardından annenin cep telefonu da ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 14:37
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 14:37
Kastamonu'da arama çalışmalarında yeni gelişme: Anneye ait cep telefonu bulundu

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde kaybolan Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı'nın cansız bedenlerinin bulunduğu bölgede, çanta ve ayakkabının ardından annenin cep telefonu da bulundu.

Olayın ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden 2 Kasım günü ayrıldıktan sonra haber alınamayan anne ile oğlunun cansız bedenlerine, arama çalışmalarının 10'uncu gününde, Köseali köyü mevkiindeki dere yatağında ulaşıldı.

Arama çalışmaları ve bulunan eşyalar

Sahada yürütülen çalışmalar kesintisiz sürdü. Ekipler, annenin cesedinin bulunduğu noktaya göre yaklaşık 200 metre uzaklıkta çantasını ve yaklaşık 100 metre uzaklıkta ayakkabısını tespit etti. Ardından bölgeye yakın bir alanda yapılan aramalarda annenin cep telefonu da ele geçirildi.

Soruşturma ve beklentiler

Olayla ilgili soruşturmayı yürüten İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı, telefondaki verilerin incelenmesiyle olayın aydınlatılmasını bekliyor. Böylece annenin kayıp eşyalarından biri daha, son bulunan cep telefonu ile birlikte ortaya çıkmış oldu.

