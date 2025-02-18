Kastamonu'da Aort Damarı Yırtılan Azerbaycanlı Tır Şoförü Başarıyla Ameliyat Edildi

Azerbaycanlı tır şoförü Asım Seferov Hümbetağaoğlu, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçerken yaşadığı şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkiklerde aort damarı yırtılması tespit edilen şoför, acilen Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hümbetağaoğlu, burada Dr. Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Güler Gülsen Ersoy ve Opr. Dr. Üzeyir Yılmaz tarafından muayene edildi. Hızla ameliyata alınan şoför, yaklaşık 4 saat süren başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Başarılı ameliyat sonrası açıklama yapan Dr. Ersoy, tüm ekibe teşekkür ederek mutluluklarını ifade etti. Opr. Dr. Yılmaz ise, "Ameliyat çok yüksek riskliydi. Her şey yolunda gitse bile ölüm riski %50'nin üzerinde. Ancak şükür ki ameliyat başarılı geçti ve hastamız hızlı bir şekilde iyileşti. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz," dedi.

Kastamonu İl Sağlık Müdürü Uzman Çağdaş Derdiyok da, ameliyatın başarısının ardından tüm sağlık ekibini kutladı.

Azerbaycanlı tır şoförü, Kastamonu'nun Tosya ilçesinden geçtiği sırada rahatsızlanınca hastaneye başvurdu, aort damarı yırtıldığı belirlenen şoför, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Azerbaycanlı Asım Seferov Hümbetağaoğlu (ortada) Dr. Öğretim Üyesi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Güler Gülsen Ersoy (solda) ve Opr. Dr. Üzeyir Yılmaz (sağda) tarafından ameliyat edildi.