Kastamonu'da Arıcılık Paneli: Ülkemiz Bal Üretiminde İkinci Sırada

Kastamonu'da 'Arı Sağlığı, Arı Ürünleri ve Koloni Yönetimi' Paneli Başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı Kanatlı ve Arıcılık Daire Başkanı İslam Köse, Kastamonu'da düzenlenen 'Arı Sağlığı, Arı Ürünleri ve Koloni Yönetimi' panelinin açılışında, Türkiye'nin bal üretimindeki başarılarını vurguladı. Köse, ülkemizin arıcılık ve bal üretimi anlamında dünyada ikinci sırada olduğunu, çam balı üretiminde ise birinci konumda bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin Bal Üretimindeki Yeri

Köse, konuşmasında Türkiye'nin bal üretimine dair önemli bilgiler vererek, "Ülkemiz arıcılık ve bal üretimi anlamında dünyada ikinci sıradayken, çam balı üretiminde birinci sıradayız. Geçen yıl, ülkemiz çam balının yüzde 90'ını üretiyor," dedi.

Sektöre Sağlanan Destekler

Köse, arıcılık sektörünün 2003 yılından beri desteklendiğini belirterek, 2024 yılında arıcılara 1,1 milyar lira gibi bir destek sağlamayı planladıklarını ifade etti. Ayrıca, gezginci arıcılara yönelik mazot desteği ile sözleşmeli üretimi yaygınlaştırmayı hedeflediklerini duyurdu.

Kastamonu Üniversitesi'nin Rolü

Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ömer Küçük, üniversitenin arıcılara sürekli destek verdiğini ve Kastamonu balının markalaşması için ortak çalışmalar yaptıklarını belirtti. Kestane balının tescillenmesinde de destek sağlanarak, Türkiye genelinde birçok bal numunesinin analiz edildiği bir merkez olduklarını vurguladı.

Arı Popülasyonu ve Koloni Varlığı

Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ise arıların insanlardan önce var olduğunu gösteren bilimsel çalışmalar bulunduğuna dikkat çekti. Tanrıkulu, koloni varlığında dünya genelinde bu rakamın 101 milyona ulaştığını aktararak, Türkiye’nin kovan varlığında üçüncü sırada, bal üretiminde ise ikinci sırada yer aldığını söyledi.

Kastamonu'da Bal Üretimi

Kastamonu'da yıllık 375 ton bal üretildiğini dile getiren Tanrıkulu, kentin bal üretiminde daha üst sıralarda yer alması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, arıcıların karşılaştığı sorunlar arasında en başta hırsızlığın bulunduğunu belirtti.

Panele, Vali Yardımcısı Ahmet Atılkan, Kastamonu Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Cem Başar, akademisyenler ve arı üreticileri katıldı. Gün boyu sürecek panelde toplam 3 oturum gerçekleştirilecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.