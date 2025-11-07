Kastamonu'da Arıza Yapan Otomobile Kamyon Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Kastamonu İnebolu-Kastamonu karayolunda arıza yapan otomobile kamyon çarptı; sürücü ağır yaralandı, yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 15:05
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 15:05
Kastamonu'da Arıza Yapan Otomobile Kamyon Çarptı: 1 Ağır Yaralı

Kastamonu'da arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kastamonu İnebolu-Kastamonu karayolu Koru köyü mevkiinde meydana gelen kazada, arıza yapan otomobile kamyonun çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 37 AAP 225 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinde seyrederken arıza yaptı. Aynı istikametten gelen A.M. yönetimindeki 37 DA 202 plakalı kamyon, arıza yapan otomobile arkadan çarptı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KASTAMONU’DA ARIZA YAPAN OTOMOBİLE KAMYONUN ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ AĞIR...

KASTAMONU’DA ARIZA YAPAN OTOMOBİLE KAMYONUN ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.

KASTAMONU’DA ARIZA YAPAN OTOMOBİLE KAMYONUN ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ AĞIR...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Jandarmadan Ayvacık ve İlkadım'da Silah ve Uyuşturucu Operasyonu
2
Diyarbakır'da Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında: 2 Yaralı
3
II. Dünya Savaşı'nda Türklerin Kayıpları: Prof. Dr. Ali Satan'dan Çarpıcı Açıklamalar
4
Nilüfer'de 112 Kapasiteli Kerem Özdilek Kreşi Açıldı — Bursa'da 'Gece Kreşi' Hizmeti
5
ADÜ Hastanesi'nde 'Asistan Asistanı' Robotları Acil Kliniğinde Göreve Başladı
6
MÜSİAD Gaziantep, KKTC Yatırım Fırsatlarını İş Dünyasıyla Buluşturdu
7
Elazığ'da Erişkinlerde İleri Yaşam Desteği (İLYAD) Eğitimi

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı