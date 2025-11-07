Kastamonu'da arıza yapan otomobile kamyon çarptı: 1 ağır yaralı

Kaza Ayrıntıları

Kastamonu İnebolu-Kastamonu karayolu Koru köyü mevkiinde meydana gelen kazada, arıza yapan otomobile kamyonun çarpması sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.G. idaresindeki 37 AAP 225 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinde seyrederken arıza yaptı. Aynı istikametten gelen A.M. yönetimindeki 37 DA 202 plakalı kamyon, arıza yapan otomobile arkadan çarptı.

Müdahale ve Soruşturma

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KASTAMONU’DA ARIZA YAPAN OTOMOBİLE KAMYONUN ÇARPMASI NETİCESİNDE MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ AĞIR YARALANDI.