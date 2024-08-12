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Kastamonu'da Batan Teknedeki 3 Kişinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu Cide'de batan teknedeki 3 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kurtarılanların sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 17:24
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 17:24
Kastamonu'da Batan Teknedeki 3 Kişinin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Tekne Kazası ve Arama Kurtarma Faaliyetleri

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, dün gece yaşanan bir tekne kazası neticesinde kaybolan 3 kişi için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Gideros Koyu açıklarında batan "Maviş" isimli teknede bulunan kişilerden kaptan Öztürk K. ve yolcular Hülya M. ve Esmanur G.'nin bulunması için kapsamlı bir çalışma yürütülüyor.

Kurtarılan Kişiler Hastaneye Kaldırıldı

Balıkçı teknesi tarafından kurtarılan Ahmet Kaan K, Emrah Yasin B. ve Ayşenur G. Cide Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yapılan açıklamada üç kurtarılan kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu mutlulukla ifade edildi.

Arama Kurtarma Ekipleri Seferber Oldu

Kayıp kişilere ulaşmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerinden oluşan bir grup arama kurtarma çalışması başlattı. Günün aydınlanmasıyla birlikte, çalışmalar iyice yoğunlaştırıldı ve büyük bir koordinasyon sağlandı.

Balıkçı Teknesinin Kurtarma Hikayesi

Kurtarılan kişileri güvenli bir şekilde kusturan balıkçı teknesinin kaptanı İlyas Uçkan, "Dün akşam 20:00 civarında arıza yapan bir tekneye yardım etmek için yola çıktım. O sırada bir imdat sesi duydum ve hemen oraya yöneldim. 5 dakika içinde üç kişiyi kurtardım, ancak diğerlerini bulamadık." şeklinde konuştu. Uçkan, kurtardığı kişiler için hemen sağlık ekiplerine haber verdiğini belirtti.

Arama Çalışmalarına Destekler Artıyor

Kastamonu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, arama çalışmalarına 3 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter ve AFAD'ın drone'u ile birlikte 21 personel katıldığı ifade edildi. Ayrıca, bölgedeki balıkçılar ile jandarma timleri de arama faaliyetlerine yardımcı olmaktadır.

Teknenin batma nedeni henüz belirlenmiş değil. Ekipler, kaybolanların bulunması için tüm imkanlarını seferber ederek arama çalışmalarına devam ediyor.

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