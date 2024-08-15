Kastamonu'da Batan Teknedeki 3 Kişiyi Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Arama Çalışmaları Sürüyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan bir teknede kaybolan 3 kişinin akıbeti için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor. Havanın olumsuz şartları nedeniyle rüzgar ve dalga, arama faaliyetlerini önemli ölçüde zorlaştırıyor.

Tekne Kazası ve Arama Faaliyetleri

Gideros Koyu'nda 2 mil açıkta batan "Maviş" isimli teknede kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan'ı bulmak adına Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri seferber oldu. Ayrıca, Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden gelen 6 dalgıç polis ve Bartın İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait bir kontrol botu, sualtı görüntüleme ve kurtarma cihazları ile (ROV) arama çalışmaları yürütüyor.

Güvenlik Kamerası Görüntüleri ve Restoran Ziyareti

Kayıp kişilerin batan tekneden önce Gideros Koyu'ndaki bir restorana girdiklerine dair güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Görüntülerde, 1 kadın ve 1 erkeğin restoranın lavabosunu kullanması ve 4 dakika sonra restorandan ayrılması görülüyor. Restoran sahibinin, "Olay olmadan kısa bir süre önce buradaydılar. Tuvaleti kullandıktan sonra tekneye geri döndüler. Ben de balığa gitmek üzereyken yolda onlarla karşılaştım." şeklindeki açıklamaları dikkat çekti.

Olayın Gelişimi

Kastamonu'nun Cide ilçesindeki Gideros Koyu'nda, 11 Ağustos'ta 6 kişiyle birlikte gezintiye çıkan "Maviş" isimli yaklaşık 5 metrelik fiber tekne, belirlenemeyen bir nedenle batmıştı. Denizden gelen sesler üzerine yakındaki bir balıkçı teknesi, teknedeki 3 kişiyi kurtardı, fakat kaybolan 3 kişi için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar kayıp kişilere dair herhangi bir ize rastlanmadı.