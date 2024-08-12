Kastamonu'da Batan Teknedeki Kayıplar için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Tekne Faciası

Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen tekne kazasında kaybolan 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları devam ediyor. Gideros Koyu'nda, dün akşam saatlerinde batan "Maviş" isimli teknede 6 kişi yer alıyordu.

Arama Çalışmaları

Konuya ilişkin olarak Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri, kaybolan kaptan Öztürk K. ile Hülya M. ve Esmanur G.'nin bulunması amacıyla arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Günün aydınlanmasıyla birlikte, Sahil Güvenlik'e ait TCSG 22 KB-80 ve TCSG 96 913 botları, DEGAK-3 dalış timi ile birlikte arama bölgesinde faaliyetlerini artırdı. Ayrıca, aramalar, kıyı şeridindeki ekiplerle destekleniyor. İki adet helikopter ve AFAD'ın dronu da arama çalışmalarına katılım sağladı.

Kaybolanların Yakınlarının Bekleyişi

Kaybolanların aileleri, Cide Limanı'nda bir parkta endişeli bir bekleyiş içinde. Arama çalışmaları sürerken, kaybolanların yakınlarının duygusal durumu dikkat çekiyor.

Kurtarma Hikayesi

Batan teknedeki 3 kişiyi kurtaran balıkçı kaptanı İlyas Uçkan (62), olay anını şöyle anlattı: "Dün akşam 20.00 sularında bir balıkçı teknesinin arızalandığını öğrendim. O sırada Ahmet kaptan, tekneye yaklaşırken ‘Açıktan bir imdat sesi geliyor’ dedi. Ben de o sesi takip ettim, 5 dakika içinde 3 kişiyi kurtardım. Diğerlerini bulamadık; çok üzüldük. Sahil Güvenliğe haber verdim ve kurtardıklarımı hastaneye gönderdim."

Olayın Arka Planı

Dün akşam saat 20.00 sularında, gezintiye çıkan 6 kişiyi taşıyan 5 metrelik "Maviş" isimli tekne, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı batma tehlikesi geçirerek suya gömüldü. Denizden yükselen çığlık sesleri üzerine, yakınlardaki bir balıkçı teknesindeki ekipler tarafından 3 kişi kurtarılmış, kaybolan diğer 3 kişi için ise hemen arama kurtarma faaliyetleri başlatılmıştı.