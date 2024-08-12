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Kastamonu'da Batık Teknedeki 3 Kişi için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'nun Cide ilçesinde batan teknedeki 3 kişinin bulunması için arama çalışmaları sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 02:27
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 02:27
Kastamonu'da Batık Teknedeki 3 Kişi için Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Kastamonu'da Tekne Faciası: 3 Kişi Kayboldu

Kastamonu'nun Cide ilçesine bağlı Gideros Koyu'nda meydana gelen bir teknede batan faciada, 3 kişi kayboldu. "Maviş" isimli teknenin batması sonrası başlatılan arama çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Kaybolan Kişilerin Kimlikleri Belirlendi

Batan teknenin kaptanı Öztürk K. ile birlikte Hülya M. ve Esmanur G. isimli 3 kişi hâlâ kayıp. Önceki gün teknede bulunan diğer 3 kişi; Ahmet Kaan K., Emrah Yasin B. ve Ayşenur G. balıkçı tekneleri tarafından kurtarılarak Cide Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Kaybolan kişilerin bulunması için Sahil Güvenlik Komutanlığı, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından yoğun bir arama kurtarma faaliyeti yürütülüyor.

Ön veriler, 5 metrelik fiber tekne "Maviş"in 2 mil açığında henüz belirlenemeyen bir nedenle battığını gösteriyor. Olayla ilgili denizden gelen sesler üzerine balıkçılar hızlı bir şekilde harekete geçti.

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