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Kastamonu'da Beşinci Toplu Sünnet Düğünü Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu'da düzenlenen toplu sünnet düğünü, çocukların gösterileri ve hediyelerle dolu bir etkinlik haline geldi.

Yayın Tarihi: 04.09.2024 22:16
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 22:49
Kastamonu'da Beşinci Toplu Sünnet Düğünü Coşkuyla Kutlandı

Kastamonu'da Toplu Sünnet Düğünü Etkinliği

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez düzenlenen toplu sünnet düğünü, Kuzeykent Kapalı Pazar Alanı'nda gerçekleştirildi. Program, mehteran takımı ile sünnet olan çocukların alana girişiyle başladı.

Protokol Üyeleri ve Hediyeler

Çocukların yüzlerinin boyanmasıyla renklenen etkinlikte, protokol üyeleri toplamda 42 çocuğa hediyeler takdim etti. Kuzeykent Mahalle Muhtarı Hakan Çölez, sünnet düğününe olan yoğun ilginin kendisini çok memnun ettiğini ifade etti.

“Bu Program Çok Güzel Oldu”

Çölez, etkinlik hakkında: "Bu programın bu kadar güzel olması noktasında bizleri yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu atmosferi bizlerle buluşturduğunuz için 42 çocuğum adına hepinize çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Düğün İçin Desteklerin Önemi

Mahalle muhtarı, herkesin ellerinden gelen desteği sağladığını belirterek "Yaklaşık 2,5 aylık bir sürenin sonunda bizlere inandınız ve ben bu mahallenin bir ferdiyim diyerek bu programı gerçekleştirmek için çok uğraştınız. Normalde yapılan çalışmayı övmeyi sevmem ama bu akşam siz çok güzelsiniz. Bu akşam doyasıya eğleneceğiz." dedi.

Gelecek Yıl Daha Kalabalık Olacak

Çölez, organizasyonun altıncısını gelecek yıl daha kalabalık bir şekilde yapmayı planladıklarını aktardı. Etkinlikte yapılan duaların ardından mehteran gösterisi, palyaço gösterisi, Sepetçioğlu halk oyunu gösterisi ve yerel sanatçıların performansları yer aldı.

Eğlenceli Anlar ve Ailelerin Coşkusu

Etkinliğe katılan çocuklar ve aileleri, şarkılar eşliğinde doyasıya eğlenerek unutulmaz anlar yaşadılar.

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü...

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi. Yapılan dua sonrasında sırasıyla mehteran gösterisi, palyaço gösterisi, Sepetçioğlu halk oyunu gösterisi sunuldu, yerel sanatçılar sahne aldı.

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü...

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi. Yapılan dua sonrasında sırasıyla mehteran gösterisi, palyaço gösterisi, Sepetçioğlu halk oyunu gösterisi sunuldu, yerel sanatçılar sahne aldı.

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü...

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi. Yapılan dua sonrasında sırasıyla mehteran gösterisi, palyaço gösterisi, Sepetçioğlu halk oyunu gösterisi sunuldu, yerel sanatçılar sahne aldı.

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü...

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi. Yapılan dua sonrasında sırasıyla mehteran gösterisi, palyaço gösterisi, Sepetçioğlu halk oyunu gösterisi sunuldu, yerel sanatçılar sahne aldı.

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü...

Kastamonu'da, Kuzeykent Mahalle Muhtarlığı tarafından beşinci kez toplu sünnet düğünü gerçekleştirildi. Yapılan dua sonrasında sırasıyla mehteran gösterisi, palyaço gösterisi, Sepetçioğlu halk oyunu gösterisi sunuldu, yerel sanatçılar sahne aldı.

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