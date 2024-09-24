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Kastamonu'da Boy Limiti İhlaline Cezalar Kesildi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında balık avlamaktan 4 kişiye toplam 66 bin lira ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 13:19
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 13:19
Kastamonu'da Boy Limiti İhlaline Cezalar Kesildi

Kastamonu'da Cezalar Uygulandı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde gerçekleştirilen bir denetim sonucu, boy limitinin altında balık avlayan dört kişiye toplam 66 bin 108 lira para cezası kesildi.

Denetimler Devam Ediyor

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, ilçenin Evrenye köyündeki balıkçı barınağında önemli bir denetim gerçekleştirdi. Bu denetimde, bir balıkçı teknesinde avlanabilir boy sınırının altında 30 kasa çinekop ele geçirildi.

Balıklar Yetkililere Teslim Edildi

Ekipler, yasadışı şekilde avlanan bu balıkları İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim etti. Tekne sahibi olan L.P, Ş.C, E.U. ve K.K adlı balıkçılara, Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet etmekten dolayı toplam 66 bin 108 lira idari para cezası uygulandı.

Bu tür denetimlerin, deniz ekosisteminin korunması ve sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması amacıyla düzenli olarak devam edeceği belirtiliyor.

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