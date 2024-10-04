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Kastamonu'da Boy Sınırının Altında Avlanan Balıklara El Konuldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında bulunan 162 kasa balığa el konuldu. İlgili kişiye ceza kesildi.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 21:00
Kastamonu'da Boy Sınırının Altında Avlanan Balıklara El Konuldu

Kastamonu'da 162 Kasa Balığa El Konuldu

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, boy limitinin altında avlanan 162 kasa balık ele geçirildi. Olay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı İnebolu TCSG 96 Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin yaptığı denetimle ortaya çıktı.

Denetimlerin Gerçekleştiği Yer

İnebolu'nun Evrenye köyü'ndeki balıkçı barınağında gerçekleştirilen denetim sırasında, bir minibüs içinde avlanması yasak olan boyda küçük balıklar bulundu.

Ele Geçirilen Balıklar ve Ceza

162 kasa istavrit, çinekop ve lüfer gibi farklı balık türlerine el konuldu. Ekipler, ele geçirilen balıkları ilgili birime, İnebolu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim etti.

Minibüs sahibi Y.A hakkında ise Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet suçundan 10,494 TL idari para cezası uygulandı.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında avlanan 162 kasa balığa el konuldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında avlanan 162 kasa balığa el konuldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında avlanan 162 kasa balığa el konuldu.

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde boy limitinin altında avlanan 162 kasa balığa el konuldu.

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