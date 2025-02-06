Kastamonu'da Bozkurt ve Çatalzeytin'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi
Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, taşımalı eğitim öğrencilerini olumsuz etkiledi. Bugün eğitime ara verilmesi kararı alındı.
Çatalzeytin'den Açıklama Geldi
Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.
Bozkurt'tan Kar Engeli
Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğü de benzer şekilde bir açıklama yaparak, kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.