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Kastamonu'da Bozkurt ve Çatalzeytin'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde badirenin etkisiyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 07:55
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 07:55
Kastamonu'da Bozkurt ve Çatalzeytin'de Taşımalı Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'nun Bozkurt ve Çatalzeytin ilçelerinde etkili olan olumsuz hava koşulları, taşımalı eğitim öğrencilerini olumsuz etkiledi. Bugün eğitime ara verilmesi kararı alındı.

Çatalzeytin'den Açıklama Geldi

Çatalzeytin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, "Çayağzı hattı hariç 6 Şubat Perşembe günü taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir." ifadesine yer verdi.

Bozkurt'tan Kar Engeli

Bozkurt Milli Eğitim Müdürlüğü de benzer şekilde bir açıklama yaparak, kar yağışı nedeniyle ilçede taşımalı eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

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