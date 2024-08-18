Kastamonu'da Dereye Giren Genç Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Trajik Olay

Kastamonu'nun Cide ilçesinde, serinlemek amacıyla Kumluca Deresi'ne giren 18 yaşındaki Yusuf Yaz, boğularak yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Yusuf Yaz, dereye girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar hemen yardım çağrısında bulundu. Sağlık ve jandarma ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal etti.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Olay yerine ulaşan ekipler, daha önce Gideros Koyu açıklarında batan "Maviş" isimli teknenin kaptanını aramakta olan Samsun ve Sinop emniyet müdürlüklerinden gelen dalgıç polislerle birlikte arama çalışmalarını sürdürdü.

Trajik Sonuç

Dalgıçlar, Yaz'ı sudan çıkarmayı başardı fakat ne yazık ki yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Genç, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığında doktorlar, elinden geleni yapmasına rağmen kurtarılmadı.