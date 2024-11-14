Kastamonu'da Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da Devrilen Otomobilde Yaralılar Var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobil kazası, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. F.Ç. yönetimindeki 34 EC 6294 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Çevlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü F.Ç. yara almazken, otomobilde bulunan yolcular Z.G. (22), A.Y. (48) ve Ö.F.Ç. (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.