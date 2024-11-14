DOLAR
34,33 0,03%
EURO
36,43 -0,32%
ALTIN
2.838,32 0,17%
BITCOIN
3.028.719,88 2,05%

Kastamonu'da Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada devrilen otomobilde 3 yolcu yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 19:03
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 19:03
Kastamonu'da Devrilen Otomobilde 3 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da Devrilen Otomobilde Yaralılar Var

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde devrilen otomobil kazası, 3 kişinin yaralanmasıyla sonuçlandı. F.Ç. yönetimindeki 34 EC 6294 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Çevlik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, sürücü F.Ç. yara almazken, otomobilde bulunan yolcular Z.G. (22), A.Y. (48) ve Ö.F.Ç. (11) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzincan'da 60 Yaş Üstü Bireylere Eğitim Fırsatı: Tazelenme Üniversitesi
2
İBB Meclisinde Esenyurt Belediye Süreci Gündeme Geldi
3
Rusya, Müzakerelerin İstanbul Anlaşmaları Üzerine Olması Gerektiğini Vurguladı
4
Gaziantep Milletvekili Şahin: Türk SİHA ve İHA'ları Küresel İstikrara Katkı Sağlıyor
5
Samsun'da 9 Yıl 2 Ay Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Yakalandı
6
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kıbrıs Türkü, Kendi Devleti KKTC'de Özgürce Yaşıyor
7
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

ATM şifresi oluştururken dikkat etmeyen yandı- 6 ay detayına dikkat

Yeni destek açıklandı! 0.99 faizli şipşak kredi- 1500 TL’de artı ödenecek

Yok artık! Asgari ücrette hedefler şaşırdı! 28.000 TL mi olacak?

İstanbul Boğazını trafiğe kapattıran gemi! Yeni sondaj gemisi yolda!

Kasım’da dev ödeme! Ne alırsan onu öde günleri başladı- 500.000 TL verilecek

Emeklilik reformu açıklandı! 65 yaş üstüne yeni emeklilik sistemi geliyor

Kasım 2024 maaş takvimi ufukta belirdi! İUP Maaş Ödemeleri Bekleniyor!

Kasım bitmeden ballı kaymaklı ödeme! 15.000 TL- 50.000 TL ödenecek

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!