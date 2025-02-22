Kastamonu'da Diş Kliniği Çalışanları Kardan Adamı Protez Dişle Süsledi

Kastamonu'da Yaratıcı Kardan Adam

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde, diş hekimi Akın Sürgüveç ve klinik personeli, yaşanan yoğun kar yağışı sebebiyle hastalarının randevularına gelemediği bir gününde, Cünürye Mahallesi'nde bulunan özel diş kliniklerinin bahçesinde kardan adam yaptı.

Kardan Adam Eğlencesi

Boş zamanlarını değerlendirmek isteyen klinik çalışanları, bu sevimli kardan adamın ağzına protez diş takarak ve başına bir bone koyarak onu bambaşka bir hale getirdi. Kışın tadını çıkaran bu eğlenceli etkinlik, görenleri güldürürken, birçok vatandaş da bu ilginç anıyı hatıra fotoğrafı çektirerek ölümsüzleştirdi.

Vatandaşların İlgi Odağı Oldu

Klinik çalışanlarından Esra Çanaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Uzun süredir ilk kez böyle bir kar yağdığını görmekteyiz. Ekibimizle birlikte bu kardan adamı yaparak güzel bir anı ve eğlence oluşturmak istedik. Özellikle protez dişlerin dikkat çekmesi ile birlikte çok ilgi gördük. İnsanların yüzlerini güldürebilmeyi başardık," dedi.

Protez dişli kardan adam, hem klinik çalışanları hem de köy sakinleri için eğlencenin yanı sıra, karın tadını çıkartmanın da keyfini sundu.