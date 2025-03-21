Kastamonu'da Down Sendromu Farkındalık Günü İçin Off-Road Turu Düzenlendi

Kastamonu'da Anlamlı Bir Etkinlik

Kastamonu'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla özel bir Off-Road Turu düzenlendi. Etkinlik, Kastamonu Doğa Sporları ve Off-Road (KASDOFF) Kulübü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Eğlenceli Anlar

Etkinlik süresince, araçlarına balonlar asan KASDOFF üyeleri, yanlarında getirdikleri down sendromlu çocuklarla birlikte şehir turu attı. Özel gereksinimli bireyler, off-road araçlarıyla gezerken keyifli anlar yaşadılar.

KASDOFF Başkanı'ndan Anlamlı Mesaj

KASDOFF Başkanı Tarkan Topaç, yapılan etkinliğin anlamına değinerek, “Bugün, down sendromlu çocuklarımızla unutulmaz bir gün yaşadık. Bizler, sadece çamurlu yolları aşan bir topluluk değiliz; iyilikle atan kalplerin bir araya geldiği bir aileyiz,” dedi.

Dayanışma ve İyilik

Topaç, asıl engelin kalplerdeki sevgisizlik olduğunu belirterek, “Bizim yolumuz yalnızca zorlu araziler değil, iyiliğin ve dayanışmanın yoludur. Bir çocuğun mutluluğu dünyalara bedeldir,” ifadelerini kullandı.

Teşekkür Mesajı

Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, böyle güzel bir etkinlik düzenledikleri için KASDOFF üyelerine teşekkür etti. Bu tür etkinliklerin, özel bireyler için unutulmaz anılar oluşturduğunu vurguladı.

Kastamonu'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Kastamonu Doğa Sporları ve Off- Road (KASDOFF) Kulübü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde "Off-Road Turu" düzenlendi.

Kastamonu'da, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü nedeniyle Kastamonu Doğa Sporları ve Off- Road (KASDOFF) Kulübü ile Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği iş birliğinde "Off-Road Turu" düzenlendi.