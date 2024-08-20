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Kastamonu'da Eğitim Üzerine Yorumlar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş, köy okullarının kapatılmasının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini belirtti ve yeniden açacaklarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 17:24
Kastamonu'da Eğitim Üzerine Yorumlar: CHP Genel Başkan Yardımcısı Özçağdaş

Kastamonu'da Eğitime Dair Önemli Açıklamalar

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Kastamonu'da yaptığı basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Özçağdaş, köy okullarının kapatılmasının genç nüfusun köylerden göçüne neden olduğunu ve bunun Türkiye'nin tarımsal üretimini olumsuz yönde etkilediğini vurguladı.

Parti Çalışmaları ve Eğitim Buluşmaları

Eğitim Buluşmaları programı çerçevesinde Kastamonu'yu ziyaret eden Özçağdaş, "Köylerdeki okulları iktidara geldiğimizde yeniden açacağız" ifadelerini kullandı. Özçağdaş, eğitimin hassas bir konu olduğunun altını çizerek, CHP'nin eğitim alanında önemli projeler geliştirdiğini belirtti.

İki Temel Görev: Ses Olmak ve Çözüm Önerileri Sunmak

Özçağdaş konuşmasında, ana muhalefet partisi olarak iki görevinin olduğunu ifade etti: "Birinci görevimiz, bu toplumsal sorunların sözcüsü olmak ve sesimizi yükseltmek. İkinci görevimiz ise bu sorunlarla ilgili çözüm önerilerinde bulunmak." dedi.

Köy Okullarının Önemi

"Köy okullarının kapatılması, genç neslin köylerden ayrılmasına neden oldu. Bu durum tarımsal üretimi olumsuz etkileyerek toplum üzerindeki etkilerini göstermekte. İktidarımızda köylerdeki tüm okulların kapatılmasını önleyeceğiz ve çocuklarımıza kendi evlerinde, aileleriyle birlikte eğitim olanağı sunacağız" dedi.

Toplantıya Katılım

Toplantıya, Kastamonu Belediye Başkanı Hasan Baltacı, CHP İl Başkanı Dilek İlke Karabacak, Parti Meclisi Üyesi Hikmet Erbilgin ve partililer de katıldı. Eğitim alanında gerçekleştirilen bu buluşmalar, sorunların tespiti ve çözümleri için önemli bir platform oluşturuyor.

Eğitim Buluşmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İl...

Eğitim Buluşmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Eğitim Buluşmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İl...

Eğitim Buluşmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

Eğitim Buluşmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İl...

Eğitim Buluşmaları kapsamında Kastamonu'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.

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