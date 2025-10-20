Kastamonu'da Eğitimde Yapay Zeka Buluşması — KUZKA Destekli

Kastamonu'da Eğitimde Yapay Zeka Buluşması gerçekleştirildi

Kastamonu'da düzenlenen "Eğitimde Yapay Zeka Buluşması" programı, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) desteğiyle, Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından KUZKA konferans salonunda gerçekleştirildi.

Programın odağı: Dijital dönüşüm ve yenilikçi öğrenme

Etkinlikte, eğitimde dijital dönüşüm, yenilikçi öğrenme yöntemleri ve yapay zekanın eğitim süreçlerine entegrasyonu kapsamlı şekilde ele alındı. Yapay zeka destekli robotlar katılımcıların yoğun ilgisini çekti ve uygulamalı gösterimler sunuldu.

Yetkililerin değerlendirmeleri

Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş konuşmasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka politikaları doğrultusunda bu tür buluşmaların önemine vurgu yaptı. Gümüş, dünyanın hızlı bir teknolojik dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek, Bu değişimi şekillendiren en önemli unsurlardan biri yapay zekadır. Nasıl ki endüstri devrimiyle toplumlar büyük bir değişim yaşadıysa, yapay zeka ile de bireylerin ve toplumların dönüşümü kaçınılmaz hale gelmiştir. Öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin bu imkanlardan yararlanması artık bir tercih değil, gerekliliktir.

Gümüş ayrıca bilginin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak, Asıl önemli olan, bilgiyi işleyip ürüne dönüştürebilmektir. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında büyük hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için teknolojiyi insanı merkeze alan bir anlayışla değerlendirmemiz gerekiyor. Gençlerimizi hem milli değerleriyle bütünleşmiş hem de 21. yüzyıl becerilerine sahip bireyler olarak yetiştirmeliyiz. ifadelerini kullandı.

KUZKA Genel Sekreteri Serkan Genç de yapay zekanın yaşamın her alanında yer aldığını belirterek, Birkaç yıl öncesine kadar sadece konuştuğumuz bu teknoloji, bugün sağlık, hukuk, mühendislik, sanat ve eğitim gibi birçok alanda aktif şekilde kullanılıyor. Yapay zeka artık bir tercih değil, zorunluluktur. Kalkınma Ajansı olarak bizler de proje geliştirme ve uygulama süreçlerinde yapay zeka araçlarından yararlanıyoruz. Gençlerin bu teknolojiyi öğrenmesi, gelecekte illerimizin ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayacaktır. dedi.

Uzman sunumları ve kapanış

Etkinlik kapsamında Bahçeşehir Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Samur ve TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Çağıltay tarafından yapay zeka temalı sunumlar yapıldı. Program, katılımcılara yapılan sunumların ardından sona erdi.

