Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli: 11 İlçede Ara

Kastamonu'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 ilçede eğitime bir gün ara verildi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 00:45
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 00:45
Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli: 11 İlçede Ara

Kastamonu'da Olumsuz Hava Şartları Eğitimi Duraksattı

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma, eğitimde bir günü durdurdu. İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kent merkezi ve 8 ilçede taşımalı eğitime ara verildiği belirtildi.

Kaymakamlıkların sosyal medya hesaplarından yapılan duyurulara göre, Küre, Doğanyurt ve Azdavay ilçelerinde ise tüm eğitim kurumlarında eğitim faaliyetleri bir gün duraklatıldı. Bu karar, öğrencilerin güvenliği açısından alındı.

Bir gün ara verilen ilçeler arasında İnebolu, Ağlı, Abana, Bozkurt, Devrekani, Şenpazar, Çatalzeytin ve Seydiler de yer almakta. Olumsuz hava koşullarının etkisinin devam etmesi nedeniyle öğrenci ve velilerin dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Hava durumu raporları, bölgede kar yağışının devam edebileceğini, dolayısıyla önümüzdeki günlerde de eğitimde aksamaların yaşanabileceğini gösteriyor.

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