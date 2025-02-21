Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli: Birçok İlçede Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok ilçede eğitime ara verildi. Taşımalı sistemde de değişiklikler yapıldı.

Yayın Tarihi: 21.02.2025 00:02
Güncelleme Tarihi: 21.02.2025 00:02
Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli: Birçok İlçede Eğitime Ara Verildi

Kastamonu'da Eğitimde Kar Engeli

Kastamonu'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim faaliyetlerine yönelik önemli bir güncelleme yapıldı. Yarın, kent merkezi ve Cide ilçesinde taşımalı eğitime ara verilmesi, Çatalzeytin, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Daday ilçelerindeki tüm okulların ise kapalı olacağı bildirildi.

Valilik ve Kaymakamlıklardan Açıklama

Kastamonu Valiliği'nden yapılan resmi yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı sonrası oluşan buzlanmanın eğitimde aksamaya neden olduğu belirtildi. Bu nedenle, kent merkezi için taşımalı eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Cide Kaymakamlığı tarafından yapılan duyuruda ise, Cide'de de taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verileceği vurgulandı. Ayrıca, Çatalzeytin, Doğanyurt, Küre, Bozkurt, Şenpazar ve Daday ilçelerinin kaymakamlıkları da yoğun kar yağışı nedeni ile tüm okulların tatil edildiğini açıkladı.

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