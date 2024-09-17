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Kastamonu'da Emekli Öğretmenin Cesedi Gölette Bulundu

Kastamonu'da bir emekli öğretmenin cesedi Yumurtacı göletinde bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 10:49
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:06
Kastamonu'da Emekli Öğretmenin Cesedi Gölette Bulundu

Kastamonu'da Şok Eden Gelişme

Kastamonu'nun Daday ilçesinde bulunan Yumurtacı göletinde, bölgede yaşayan bir vatandaşın göletin yüzeyinde gördüğü ceset, büyük bir şok yarattı.

Olayın Detayları

Görünen o ki, bir emekli öğretmenin cesedi gölette yer almakta olduğu ihbarı üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezine dikkat çekildi. İhbarın ardından, hızlıca jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) müdahale ekipleri ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi.Cesedin İfadesi

Olay yerine ulaşan ekipler, cesedi güvenli bir şekilde kıyıya çıkartarak, Cumhuriyet savcısının incelemesine sundu. İncelemeler sonrasında yapılan kimlik tespiti, cesedin 69 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Sezer’e ait olduğunu ortaya koydu.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında, detaylı incelemelerin yapılması bekleniyor. Şehrin sakinleri bu olay karşısında derin bir üzüntü yaşarken, Mehmet Sezer’in hayatı hakkında bilgi edinmeye çalışıyorlar.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

Kastamonu'nun Daday ilçesindeki Yumurtacı göletinde bir emekli öğretmenin cesedi bulundu.

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